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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 11 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 09:59
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

İzmir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karşıyaka ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi.

Uyuşturucu Sevkiyatı Durduruldu

Teknik ve fiziki takip sonucunda, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen bir araç durduruldu. Yapılan aramada, araçta toplam 11 kilo 11 gram esrar ve skunk ele geçirildi.

Operasyon sonucu araçta bulunan M.Ş.E, M.Y, P.Y ve Y.A isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Adliyeye Sevk ve Tutuklama

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucu dört zanlı, tutuklandı.

İzmir'de 11 kilo 11 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de 11 kilo 11 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

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