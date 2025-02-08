İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi amacıyla bir otomobil ve bir ikamete operasyon gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen aramalarda 11 bin sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon sonrasında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda 2 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.