İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 11 Zanlı Tutuklandı
Operasyon ve gözaltılar
İzmir'in Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Urla ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, toplam 23 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Çalışma, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik yürütüldü.
Ele geçirilenler
Operasyonlarda ele geçirilen maddeler ve malzemeler arasında 12 kilo 788 gram esrar-skunk, 264 kök kenevir, 86 gram kokain, 35 sentetik ecza ve 35 hassas terazi bulunuyor.
Adli süreç
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
