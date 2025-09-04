DOLAR
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 11 Zanlı Tutuklandı

İzmir'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 11'i tutuklandı; ele geçirilenler arasında 12 kilo 788 gram esrar-skunk ve 264 kök kenevir var.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 09:42
Operasyon ve gözaltılar

İzmir'in Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Urla ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, toplam 23 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Çalışma, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik yürütüldü.

Ele geçirilenler

Operasyonlarda ele geçirilen maddeler ve malzemeler arasında 12 kilo 788 gram esrar-skunk, 264 kök kenevir, 86 gram kokain, 35 sentetik ecza ve 35 hassas terazi bulunuyor.

Adli süreç

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

