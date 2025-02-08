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İzmir'de Yangın Faciası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan ev yangınında 37 yaşındaki Emel Cansu Coşkun hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 16:42
İzmir'de Yangın Faciası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen korkunç bir yangında, yalnız yaşayan Emel Cansu Coşkun (37) hayatını kaybetti.

Olay, Kılıç Reis Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 4. katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangının ardından yapılan ihbarla birlikte sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye intikal etti.

İtfaiye ekipleri, alevlerin kontrol altına alınmasının ardından Coşkun'un cansız bedenine ulaştı. Coşkun'un cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı ve yangının nedenine dair araştırmalar sürdürülüyor.

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