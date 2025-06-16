İzmir'de Yangın Sonrası Medicana Hastanesi Yeniden Faaliyette

İzmir'de Yangın Sonrası Hastane Yeniden Hizmete Girdi

İzmir'in Konak ilçesinde yer alan Medicana International İzmir Hastanesi, bitişiğindeki depoda çıkan yangının ardından tahliye edilmesinin ardından

yeniden poliklinik ve acil servis hizmetleri vermeye başladı.

Yangının Sebebi ve Sonuçları

Dün, plastik ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüş ve bölgedeki soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında zarar gören alanlar dron ile havadan görüntülenmiş, vinçlerle yangında zarar gören plastik ürünler dışarı çıkarılmaktadır.

Bazı yan iş yerlerinin de etkilenmesiyle, yangının geniş bir alanda sıkıntılara neden olduğu gözlemlenmiştir. Yangın sonrası, hastanede gerçekleştirilen tahliye işlemlerinin ardından, gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla birlikte hastane poliklinik ve acil servis hizmetlerine sabah saatlerinde geri dönmüştür.

Tadilat ve Denetim Çalışmaları Devam Ediyor

Duman nedeniyle dış yüzeyi zarar gören hastane binasında tadilat ve temizlik çalışmaları devam ederken, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin hastanede sürekli denetim ve kontrolleri sürmektedir.

Ayrıca, yangın nedeniyle tahliye edilen hastaların tedavileri İzmir Şehir ve Ege Üniversitesi hastanelerinde devam etmektedir.

Yangın Bilgisi

Yangın, İzmir'in Konak ilçesindeki Yenişehir Mahallesi'nde inşaatta kullanılan plastik boru ve malzemelerin bulunduğu depoda meydana gelmiş, hastalarda tahliye edilmiştir. İtfaiye ekipleri, yangını 3 saatlik yoğun çaba ile kontrol altına almıştır.

İzmir'in Konak ilçesinde plastik ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor. Deponun bitişiğinde bulunan özel bir hastanede tedavi gören hastalar ekiplerce tahliye etti.

İzmir'in Konak ilçesinde plastik ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor. Deponun bitişiğinde bulunan özel bir hastanede tedavi gören hastalar ekiplerce tahliye etti.