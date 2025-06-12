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İzmir'de Yangın: Suriye Uyruklu Bebek Hastaneye Kaldırıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangında yaralanan 1 yaşındaki Suriye uyruklu bebek hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 00:48
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 00:48
İzmir'de Yangın: Suriye Uyruklu Bebek Hastaneye Kaldırıldı

İzmir’de Müştemilatta Çıkan Yangın Can Yaktı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen müştemilat yangını, bir ailenin hayatını felç etti. Karadoğan Mahallesi'nde, Hüseyin Bükücü'ye ait çiftliğin müştemilat bölümünde çıkan yangında, Suriye uyruklu 1 yaşındaki Muhammet Mana bebek yaralandı.

Yangının, elektrik tesisatından kaynaklandığı değerlendiriliyor. İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahalede bulunarak yangını kontrol altına almayı başardı.

Yangın sonucunda müştemilatta maddi hasar oluşurken, vücudunda yanıklar meydana gelen Muhammet Mana, sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu belirlenerek İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yangın anında müştemilatta bulunan bir yavru kedi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli bir yere tahliye edildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde müştemilatta çıkan yangında yaralanan Suriye uyruklu 1 yaşındaki bebek...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde müştemilatta çıkan yangında yaralanan Suriye uyruklu 1 yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde müştemilatta çıkan yangında yaralanan Suriye uyruklu 1 yaşındaki bebek...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde müştemilatta çıkan yangında yaralanan Suriye uyruklu 1 yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

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