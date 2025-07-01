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İzmir'de Yangına Hızla Müdahale: Rüzgarın Etkisiyle Yayılıyor

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 19:23
İzmir'de Yangına Hızla Müdahale: Rüzgarın Etkisiyle Yayılıyor

İzmir'de Makilik Alanda Yangın Çıktı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Düzce Mahallesi Tepecik mevkisinde makilik alanda meydana gelen yangın, rüzgarın sebep olduğu etkilerle hızla yayıldı. Yangının nedeni henüz netlik kazanmadı.

Müdahale Ekipleri Çalışmalara Başladı

Yangın ihbarı üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir İtfaiyesi ekipleri bölgeye hızla sevk edildi.

Yangının yerleşim alanlarına yakın bir bölgede çıkması nedeniyle, havadan ve karadan müdahale çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Yangın söndürme çalışmalarında vatandaşlar da gönüllü olarak destek veriyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına...

İzmir'in Seferihisar ilçesinde makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına...

İzmir'in Seferihisar ilçesinde makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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