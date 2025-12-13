DOLAR
İzmir’de zehir tacirlerine operasyon: 894 hap ele geçirildi

İzmir Gaziemir’de düzenlenen operasyonda 894 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi; S.Y. ve T.Y. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 12:52
Gaziemir’de evden satış yaptığı belirlenen iki şüpheli yakalandı

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Emrez Mahallesinde S.Y. ve T.Y. isimli şahısların ikametlerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurdukları ve bu adresten satış yaptıkları bilgisini aldı.

Ekiplerin yaptığı aramada 894 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında S.Y. ve T.Y. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

ELE GEÇİRİLENLER

