İzmir’de zehir tacirlerine operasyon: 894 hap ele geçirildi

Gaziemir’de evden satış yaptığı belirlenen iki şüpheli yakalandı

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Emrez Mahallesinde S.Y. ve T.Y. isimli şahısların ikametlerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurdukları ve bu adresten satış yaptıkları bilgisini aldı.

Ekiplerin yaptığı aramada 894 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında S.Y. ve T.Y. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

ELE GEÇİRİLENLER