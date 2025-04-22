Hasar Tespit Çalışmaları Sürüyor

İzmir'de zirai dondan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları devam ediyor. İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, bu süreç hakkında bilgi vererek, "İzmir'de genel üretimimizi çok ciddi anlamda etkileyebilecek bir durum söz konusu değil." dedi.

Sigorta Ekspertiz Ekipleri Sahada

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve sigorta eksperleri, zarar gören alanlarda incelemeler yaparak hasar tespitine devam ediyor. Müdür Şahin, çiçeklenme döneminde zirai donun etkili olduğunu ifade ederek, "Sahada araştırmalara devam ediyoruz." dedi.

Bölgesel Hasar Gözlemleniyor

Şahin, kısmi olarak bazı bölgelerde ‘don çukuru’ olarak adlandırılan alanlarda zarar olduğunu, ildeki bağların bir kısmında hasar yaşandığını kaydetti. Yüksek kesimlerde kirazlarda az da olsa bir hasar olduğu belirtildi. Ancak durumun tam olarak anlaşılabilmesi için daha fazla süreye ihtiyaç olduğunu ekledi.

Tarım Sigortaları Önerisi

Mustafa Şahin, İzmir'de genel üretim açısından büyük bir risk bulunmadığını vurgulayarak, Tarım Sigortaları Havuzu sisteminin bulunduğunu ve Bakanlık olarak çoğunluğunu sübvanse ettiklerini belirtti. Ayrıca, üreticilere olumsuz hava hadiselerine karşı sigorta yaptırmalarını önerdi.

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin (fotoğrafta), zirai dona ilişkin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin (fotoğrafta), zirai dona ilişkin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.