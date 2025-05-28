İzmir'deki Dekoratif Beton Kemerin Yıkılması Sonucu Hayatını Kaybeden Çocuk Doktoru ve Eşi Toprağa Verildi

İzmir'deki Trajik Olay Sonrası Acı Veda

İzmir'in Menemen ilçesinde decoratif beton kemerin yıkılması sonucu hayatını kaybeden çocuk doktoru Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı, Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı.

Cenaze Töreni Ankara'da Gerçekleştirildi

Baltacı çifti için düzenlenen cenaze töreni, Gölbaşı Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından gerçekleştirildi. Törene, çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı da katıldı.

Cenaze namazının ardından, Baltacı çifti Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedildi. Bu trajik olay, toplumda derin bir üzüntü yarattı.

İzmir'in Menemen ilçesinde dekoratif beton kemerin yıkılması sonucu hayatını kaybeden çocuk doktoru Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı, Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde dekoratif beton kemerin yıkılması sonucu hayatını kaybeden çocuk doktoru Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı, Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı.