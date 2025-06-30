İzmir'deki Orman Yangınları İçin Bakan Yumaklı'dan Önemli Açıklamalar

Bakan Yumaklı'dan İzmir'deki Yangınlar Hakkında Değerlendirme

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde devam eden orman yangınları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "Yangının enerjisi düşürüldü ama arkadaşlarımız rüzgarın şiddetli olduğu zirvedeki 3 noktaya yoğunlaşmış durumda. Eğer hızlıca başarabilirsek yangınla ilgili artık korkulacak bir şeyin olmadığını söyleyebilirim." dedi.

Yangınlarda Son Durum

Bakan Yumaklı, yangınların etkili olduğu alanlarda yaptığı incelemeler sonrası Orhanlı Mahallesi'nde basın mensuplarına bilgi verdi. Menderes'in Kuyucak Mahallesi ile Seferihisar'ın Doğanbey Mahallesi arasındaki yangınların birbirine yakın olduğunu vurgulayan Yumaklı, son 3 günde 263 yangına müdahale edildiğini açıkladı.

Yumaklı, "Manisa'daki yangının enerjisi oldukça düşürülmüş durumda. Kara ekiplerimiz etrafını çevirmiş durumda. 3 uçak ve 5 helikopterle soğutma çalışmalarına devam ediyoruz. Şu an için herhangi bir sorun görünmüyor." şeklinde konuştu.

Rüzgar ve Müdahale Ekipleri

Bakan, 120 kilometreye kadar çıkan rüzgar hızının gece boyu 65 kilometreye ulaştığını kaydederken, yangın müdahalesine devam eden ekiplerin sayısının 1000'in üzerinde olduğunu belirtti. Ayrıca, 4 uçak, 14 helikopter ve 106 arazözle tam kapasite çalıştıklarını ifade etti.

Rüzgar hızının ilerleyen saatlerde 40-50 kilometre civarına düşmesinin beklendiğini belirten Yumaklı, "Darbeli rüzgarların etkisiyle 70-80 kilometreleri bulabileceğini de unutmamak gerekiyor." dedi.

Yaralılar ve Hayvanlar Üzerindeki Etkileri

Yangınlardan etkilenen 21 kişi ayakta tedavi edildikten sonra evlerine dönerken, ormanlık alanlarda yaşayan canlıların da etkilenmiş olabileceğini vurguladı. "Burada kuşlar, böcekler ve diğer hayvanlar var. Maalesef 12 kilometrelik bir hattan, yer yer 5 kilometrelik bir genişlikten bahsediyoruz." diye ekledi.

Vatandaşlara Uyarılar

Yumaklı, vatandaşlara yangınlara yol açabilecek davranışlardan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulunarak, "Ormanda ateş yakmayın, sigara izmariti atmayın. Küçük bir ihmalkarlık büyük felaketlere yol açabiliyor." dedi.

Destek ve Teşekkürler

Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangınla mücadeleye dair destek ve bilgileri için kendisine teşekkür ettiklerini belirterek, çeşitli kurumların yangınla mücadelesine katkıları için de minnettar olduklarını ifade etti.

Bakan Yumaklı'ya, İzmir Valisi Süleyman Elban ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da eşlik etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçeleri arasında çıkan orman yangınının etkili olduğu alanlarda incelemelerde bulundu. Bakan Yumaklı daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçeleri arasında çıkan orman yangınının etkili olduğu alanlarda incelemelerde bulundu. Bakan Yumaklı daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.