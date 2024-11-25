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İzmir'deki Plastik Kasa Fabrikasında Yangın: Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Selçuk ilçesindeki plastik kasa fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 10:01
İzmir'deki Plastik Kasa Fabrikasında Yangın: Kontrol Altına Alındı

İzmir'de Plastik Kasa Üretimi Yapan Fabrikada Yangın Çıktı

İzmir'in Selçuk ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde bulunan plastik kasa üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Yangının nedenine ilişkin henüz bir bilgiye ulaşılmadı.

Yangına Müdahale Ediliyor

Olayın ardından hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Selçuk Kaymakamlığından Açıklama

Selçuk Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "TOKİ konutlarına yakın bir bölgede, saat 08.00'de başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etmektedir. Emniyet güçleri gerekli güvenlik tedbirlerini almıştır, olayda herhangi bir yaralı bulunmamaktadır" denildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İzmir'in Selçuk ilçesinde plastik kasa üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangına müdahale...

İzmir'in Selçuk ilçesinde plastik kasa üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

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