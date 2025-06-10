İzmir'deki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden 3 Kardeş Mardin'de Defnedildi

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen ve 3 otomobilin karıştığı trafik kazası, 3 kardeşin hayatını kaybetmesine neden oldu. Sultan Baran (22) ile ablaları Emine (26) ve Fatma Baran (24), memleketleri Mardin'de toprağa verildi.

Olay, Menderes-Seferihisar kara yolu Keler mevkisinde gerçekleşti. Kazanın ardından Baran kardeşlerin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi. Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, kırsal Dara Mahallesi'ndeki aile mezarlığında cenaze namazının ardından yan yana defnedildiler.

Bekar olan Baran kardeşlerin, Menderes'te midye dükkanı işlettiği ve iş yerlerini kapatmalarının ardından Karabağlar ilçesindeki evlerine döndükleri öğrenildi. Kaza, Özkan Nazlı (45) yönetimindeki 35 CLF 493 plakalı otomobilin, karşı yönden gelen Sultan Baran'ın kullandığı 35 ZY 756 plakalı aracın çarpmasıyla meydana geldi. Savrulan otomobil, seyir halindeki S.U. (21) yönetimindeki 45 ARV 589 plakalı araca da çarptı.

Kazada, sürücü Özkan ve eşi Suna Nazlı (45), ayrıca diğer otomobilde bulunan sürücü Sultan ile ablaları Emine ve Fatma Baran hayatını kaybetti. Özkan ve Suna Nazlı çiftinin cenazeleri, Bornova Hüseyin İsabey Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Kemalpaşa'daki Ansızca Mezarlığı'nda defnedildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazesi, memleketleri Mardin'de toprağa verildi. Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde kırsal Dara Mahallesi'ndeki aile mezarlığına getirilen cenazeler, cenaze namazının ardından yan yana defnedildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazesi, memleketleri Mardin'de toprağa verildi. Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde kırsal Dara Mahallesi'ndeki aile mezarlığına getirilen cenazeler, cenaze namazının ardından yan yana defnedildi.