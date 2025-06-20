DOLAR
39,66 0,13%
EURO
45,78 0,45%
ALTIN
4.300,94 -0,36%
BITCOIN
4.107.377,67 0,64%

İzmir'deki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğrenci Şimal Vural İçin Anma Töreni

İzmir'de trafik kazasında yaşamını yitiren öğrenci Şimal Vural'ın sırasına karnesi, takdir belgesi ve çiçek bırakıldı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 17:53
İzmir'deki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğrenci Şimal Vural İçin Anma Töreni

İzmir'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğrenci Anıldı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 18 Haziran tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Şimal Vural (12) anısına duygusal bir etkinlik gerçekleştirildi. Bu etkinlikte, Vural'ın sırasına karnesi, takdir belgesi ve çiçek bırakıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Aliağa Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi olan Şimal Vural, eğitim ve öğretim yılının son günü anıldı. Okulun öğrencileri ve öğretmenleri, Vural’ın anısına dağıtılan karnesini, takdir belgesini, fotoğrafını ve çiçekleri sırasına bırakarak, ona son bir veda gerçekleştirdi.

Ayrıca, okulda Vural'ın resminin bulunduğu ve üzerinde "Zamansız kaybımız, sabır ve başsağlığı diliyoruz." yazılı bir afişin yer aldığı bir anma köşesi de hazırladı.

Kaza Detayları

Kaza, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 18 Haziran tarihinde gerçekleşti. Elif Vural (42) yönetimindeki 35 NEN 35 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bir menfeze düştü. Kazada yaralanan sürücü Elif Vural ve eşi Mehmet Ali Vural (52), ambulansla hastaneye kaldırılırken, 12 yaşındaki çocukları Şimal Vural olay yerinde yaşamını kaybetmişti.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, önceki gün trafik kazasında hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Şimal...

İzmir'in Aliağa ilçesinde, önceki gün trafik kazasında hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Şimal Vural'ın (12) sırasına karnesi, takdir belgesi ve çiçek bırakıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, önceki gün trafik kazasında hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Şimal...

İzmir'in Aliağa ilçesinde, önceki gün trafik kazasında hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Şimal Vural'ın (12) sırasına karnesi, takdir belgesi ve çiçek bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Belediye İşçileri Maaşlarını Alamadıkları için Grevde
2
Otokar'dan Romanya'ya Tarihi Zırhlı Araç İhracatı
3
İran Kızılayı Sözcüsü: "İsrail Saldırılarında Can Kaybı Sayısı Adli Tıp Tarafından Açıklanacak"
4
Türkiye'de AVM'lere 21 Yaş Altı Giriş Yasağı!
5
Kilis'te Yüzlerce Yıllık Bayram Geleneği: Çocuklar Eğlenceye Doydu
6
Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!