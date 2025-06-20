İzmir'deki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğrenci Şimal Vural İçin Anma Töreni

İzmir'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğrenci Anıldı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 18 Haziran tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Şimal Vural (12) anısına duygusal bir etkinlik gerçekleştirildi. Bu etkinlikte, Vural'ın sırasına karnesi, takdir belgesi ve çiçek bırakıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Aliağa Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi olan Şimal Vural, eğitim ve öğretim yılının son günü anıldı. Okulun öğrencileri ve öğretmenleri, Vural’ın anısına dağıtılan karnesini, takdir belgesini, fotoğrafını ve çiçekleri sırasına bırakarak, ona son bir veda gerçekleştirdi.

Ayrıca, okulda Vural'ın resminin bulunduğu ve üzerinde "Zamansız kaybımız, sabır ve başsağlığı diliyoruz." yazılı bir afişin yer aldığı bir anma köşesi de hazırladı.

Kaza Detayları

Kaza, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 18 Haziran tarihinde gerçekleşti. Elif Vural (42) yönetimindeki 35 NEN 35 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bir menfeze düştü. Kazada yaralanan sürücü Elif Vural ve eşi Mehmet Ali Vural (52), ambulansla hastaneye kaldırılırken, 12 yaşındaki çocukları Şimal Vural olay yerinde yaşamını kaybetmişti.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, önceki gün trafik kazasında hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Şimal Vural'ın (12) sırasına karnesi, takdir belgesi ve çiçek bırakıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, önceki gün trafik kazasında hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Şimal Vural'ın (12) sırasına karnesi, takdir belgesi ve çiçek bırakıldı.