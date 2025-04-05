İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

Ülke genelinde belediye çalışanları adına düzenlenen TİS görüşmeleri neticelendirilmeye devam ediyor. Son zam haberi İzmir'den duyurulurken, birçok hakkın da sahibi olacak olan Konak Belediyesi çalışanları, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Tüm Yerel Sen İzmir 2 Nolu Şube ile belediye yönetimi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Toplu İş Görüşmesi imzalandı. Bu anlaşma ile belediye çalışanlarının maaşları ve sosyal haklarında görülmemiş bir iyileştirme sağlandı. Enflasyon yüksekliğinin hat safhada olduğu bu günlerde, imzalanan haklar ve zam, çalışanların cebini dolduracak gibi görünüyor.

Yılda 30.000 TL İkramiye Müjdesi

Konak Belediyesi'nde görev yapan memurlar, aylık yemek parası da dahil olmak üzere en az 27.000 TL maaş alacak. Ancak müjdeler bununla sınırlı değil! Anlaşmaya göre, belediye çalışanları yılda tam 5 kez 6.000 TL tutarında ikramiye alacak. Yani senede 30.000 TL ikramiye için imzalar atıldı.

Memurlara Yan Haklar Arttırıldı

Konak Belediyesi sadece maaş ve ikramiyelerle yetinmedi. Çalışanlarının refahını düşünen belediye yönetimi, sosyal haklarda da önemli iyileştirmeler yaptı. Çalışanların günlük yemek ihtiyaçlarını karşılamak üzere belirlenen yasal yemek ücreti 2.126 TL’ye yükseltildi. Üniversite öğrencisi olan belediye çalışanlarına bir defaya mahsus olarak 3.500 TL eğitim yardımı yapılacak. Ayrıca, çalışanların vefat eden yakınları için verilecek ölüm yardımı miktarı 12.000 TL olarak belirlendi. Evlilik hazırlığı yapan belediye çalışanlarına ise 6.000 TL evlilik yardımı yapılacak. Engelli çocuğu olan çalışanlara aylık 2.250 TL engelli yardımı sağlanacak.

Belediye bünyesinde görev yapan müdürlere aylık 5.000 TL, birimlerde yetkili pozisyonda bulunan çalışanlara ise aylık 3.000 TL ek ödeme yapılmasına karar verildi. Tüm bu iyileştirmeler, çalışanların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.