DOLAR
35,34 0,1%
EURO
36,61 0,23%
ALTIN
2.981,48 -0,26%
BITCOIN
3.316.949,93 -0,27%

İzmir'den Galata Köprüsü'ne Filistin İçin Eylem Yolculuğu

İzmir'den 4000 STK üyesi, Filistin'deki zulme dikkat çekmek için Galata Köprüsü'ne doğru yola çıktı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 02:13
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 02:29
İzmir'den Galata Köprüsü'ne Filistin İçin Eylem Yolculuğu

İzmir'de Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarından (STK) yaklaşık 4000 kişi, Filistin'de devam eden zulme karşı dünyaya mesaj vermek amacıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme katılmak için yola çıktı.

İzmir ve çevresinden hareket eden STK üyeleri, belirlenen noktalarda otobüslere binerek İstanbul'a gitmek üzere yola çıkarken, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir İl Temsilcisi Yiğit Aslanata, Gazze'deki insanlık dışı durumun dayanılmaz bir hale geldiğini ifade etti.

Aslanata, katil İsrail'in zulmüne karşı seslerini güçlü bir şekilde duyurmak için İzmir'den Galata Köprüsü'ne doğru 70 otobüs hareket ettiğini belirtti. Ayrıca, yeni yılda masumların öldürülmediği bir dünya temenni ettiklerini vurguladı. Aslanata son olarak, Ayasofya'nın açılması ve Emevi Camisi'nin alınmasıyla birlikte Mescid-i Aksa'nın avlusunu rahatsız etmeyecek kalabalıkların Galata Köprüsü'nde olacağını bir kez daha dile getirdi.

İzmir'de Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarından (STK)...

İzmir'de Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarından (STK) yaklaşık 4000 kişi, Filistin'de devam eden zulme karşı dünyaya mesaj vermek için Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme katılmak üzere yola çıktı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gürcistan'daki AB Yanlısı Gösteriler Yılbaşı Gecesinde Devam Etti
2
Beyoğlu'nda Yeni Yıl Kavgasına Polis Müdahalesi
3
İstanbul'da 2025 Coşkusu: Yeni Yıl Kutlamaları Havai Fişeklerle Başladı
4
Afyonkarahisar'dan Galata Köprüsü'ne Zulme Karşı Ses Yükseltiliyor
5
2025-2027 Dönemi Bitkisel Üretim Destekleme Modeli Açıklandı
6
Amasya'da 2025 Yılına Merhaba Diyen İlk Bebek Dünyaya Geldi
7
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler