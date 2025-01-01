İzmir'den Galata Köprüsü'ne Filistin İçin Eylem Yolculuğu

İzmir'de Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarından (STK) yaklaşık 4000 kişi, Filistin'de devam eden zulme karşı dünyaya mesaj vermek amacıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme katılmak için yola çıktı.

İzmir ve çevresinden hareket eden STK üyeleri, belirlenen noktalarda otobüslere binerek İstanbul'a gitmek üzere yola çıkarken, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir İl Temsilcisi Yiğit Aslanata, Gazze'deki insanlık dışı durumun dayanılmaz bir hale geldiğini ifade etti.

Aslanata, katil İsrail'in zulmüne karşı seslerini güçlü bir şekilde duyurmak için İzmir'den Galata Köprüsü'ne doğru 70 otobüs hareket ettiğini belirtti. Ayrıca, yeni yılda masumların öldürülmediği bir dünya temenni ettiklerini vurguladı. Aslanata son olarak, Ayasofya'nın açılması ve Emevi Camisi'nin alınmasıyla birlikte Mescid-i Aksa'nın avlusunu rahatsız etmeyecek kalabalıkların Galata Köprüsü'nde olacağını bir kez daha dile getirdi.

İzmir'de Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarından (STK) yaklaşık 4000 kişi, Filistin'de devam eden zulme karşı dünyaya mesaj vermek için Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme katılmak üzere yola çıktı.