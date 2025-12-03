İzmir'den Köy Okullarına Sevgi Köprüsü: Foça Gönüllüleri 69 İlde

İzmir Balçova Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Aylin Dilekçi, emekli öğretmen Behiye Yılmaz ve bankacı Belgin Türkoğuz tarafından Foça'da başlatılan gönüllülük hareketi, 5 yıl içinde Türkiye'nin dört bir yanındaki köy okullarına destek veren bir dayanışma ağına dönüştü. 69 ilde, 600’den fazla öğrenciye mont, bot, kırtasiye, oyuncak ve el emeği ürünler ulaştırıldı.

30 bere ile başladık, geçen yıl 369 okulu bitirdik

Projenin başlangıcını anlatan emekli öğretmen ve öğretim görevlisi Behiye Yılmaz şunları söyledi: "Üç arkadaş evde bir şeyler örüp boş vaktimizi değerlendirirken eski bir okul müdüründen ‘Çocuklar için bir şeyler yapmayı bıraktınız mı?’ diye bir mesaj geldi. O an karar verdik ve Yeni Foça’daki sosyal medya grubunda paylaşım yaptık. İlk paylaşımdan ertesi gün 30 bereyle başladık. 5 yıldır süren bu kampanyada genelde 65 yaş üstü teyzelerimizin atölyeye çevirdiği evlerinden gelen el emeği ürünlerle ilerledik. Çok yaşlı olup dışarı çıkamayan, hasta olan teyzelerimiz bile ördükleri bereleri gönderdi. Geçen sene 369 okul bitirdik. Tek hedefimiz yardım değil, çocuklara hediye göndermekti. O kadar güzel gelişti ki biz bile bazen şaşırıyoruz"

Şeffaflık ve ulaşılabilirlik

Projenin fikir ortaklarından Fen Bilgisi öğretmeni Aylin Dilekçi, sürecin şeffaflığını şu sözlerle anlattı: "Biz okul ayırmıyoruz; Türk bayrağının dalgalandığı tüm okullara gönderiyoruz. Öğretmenler ve okul müdürleri ihtiyaç listelerini iletiyor: Kaç ayakkabı, kaç bot, kaç mont Gönderenler genelde Foça’dan ama İzmir’in pek çok ilçesinden destek var. Kargo masraflarını üç arkadaş olarak biz karşılıyoruz. Kesinlikle para kabul etmiyoruz. Sadece ürünü göndermek isteyenlere okul adresini veriyoruz. Sosyal medyada hiçbir zaman okul ismi, çocukların yüzü ya da bilgilerini paylaşmıyorum. Şeffaflık için sadece alınan ürünlerin fotoğrafını ve kimin gönderdiğini paylaşıyorum. Okula ulaştığında öğretmenler, çocukların botlarını, montlarını, berelerini yüzlerini göstermeden çekip gönderiyor. İnsanlar da ‘Benim aldığım ürün hangi çocuğa ulaştı?’ diye net olarak görebiliyor. 5 yıldır aynı sistemi sürdürüyoruz"

Kütüphaneden oyuncaklara kadar uzanan destek

Yürütme ortaklarından bankacı Belgin Türkoğuz ise kampanyanın kapsamının genişlediğini belirterek şöyle konuştu: "Öğretmenlerimizin bize gönderdiği geri bildirimlerde, çocukların yüzleri kapalı da olsa ihtiyaçlarının ne kadar büyük olduğu çok net görülüyor. Bu süreçte bazı okullara kütüphane bile kurduk; kitap topladık ve gönderdik. Sistemimizin böyle sürmesini, dağılmadan daha da büyümesini istiyoruz. Ben bu işe sadece yedi tane ördüğüm bere ile girdim. ‘Yapamam’ diye bir şey yok. Herkes bir fikir üretip hiç beklemeden hayata geçirmeli. Biz bu noktaya geleceğimizi hiç düşünmemiştik."

