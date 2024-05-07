İzmir Dikili açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı: İl Göç İdaresi'ne gönderildi

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında gerçekleşen bir operasyonda Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içerisinde bulunan 22 düzensiz göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Dikili açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından tespit edilen göçmenler, bölgeye yönlendirilen ekipler tarafından durduruldu.



Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemleri tamamlandıktan sonra, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildiği belirtildi. Operasyonun detayları ve göçmenlerin durumu hakkında daha fazla bilgi verilmedi.