İzmir Dikili'de 27 Düzensiz Göçmen ve 4 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

İzmir Dikili'de 27 Düzensiz Göçmen ve 4 Kaçakçı Yakalandı

Sahil Güvenlik ve Jandarma ortak operasyon düzenledi

İzmir’in Dikili ilçesinde gerçekleştirilen ortak operasyonda 27 düzensiz göçmen ile bu kişilere yardım ettiği ileri sürülen 4 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Olay, 5 Aralık günü saat 23.00 sıralarında kara üzerinde bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesiyle başladı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yapılan müdahale sonucunda göçmenleri ve şüphelileri ele geçirdi.

Operasyonda görev alan ekipler arasında Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Dikili/Koldestim) ve Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yer aldı.

Yakalanan göçmenlerin Avrupa'ya geçiş girişiminde oldukları bildirildi. Göçmenler, işlemlerinin tamamlanması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi; göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 4 şüpheli hakkında ise gözaltı işlemi başlatıldı.

