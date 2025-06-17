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İzmir Dikili'de Yangın: Karadan ve Havadan Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Dikili ilçesinde makilik ve çamlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 19:07
İzmir Dikili'de Yangın: Karadan ve Havadan Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Dikili ilçesi'nde, Çandarlı Mahallesi'nde, makilik ve kısmen çam ağaçlarının bulunduğu alanda büyük bir yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenememişken, bölgedeki alevlere etkin bir şekilde müdahale ediliyor.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Müdahale için toplamda 6 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 dozer kullanılıyor.

Yangının etkisinin artmaması için Çandarlı Mahallesi'ne giriş yolu, jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Yerleşim alanlarına yakın olan yangın, kontrol altına alınma sürecinde.

Yangına karşı mücadele devam ederken, vatandaşların bölgeden uzak durmaları önemle hatırlatılıyor.

İzmir'in Dikili ilçesinde makilik ve çamlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale...

İzmir'in Dikili ilçesinde makilik ve çamlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Dikili ilçesinde makilik ve çamlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale...

İzmir'in Dikili ilçesinde makilik ve çamlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

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