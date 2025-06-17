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İzmir Dikili'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Dikili'deki yangın, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 21:05
İzmir Dikili'de Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'de Yangın Söndürüldü

İzmir'in Dikili ilçesinde meydana gelen makilik ve çamlık alandaki yangın, hem karadan hem de havadan yapılan müdahalelerle başarılı bir şekilde kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Bilinmiyor

Yangın, Çandarlı Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başladı. Olayın hemen ardından, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yoğun Müdahale ile Kontrol Altına Alındı

Yangına müdahale eden ekipler, 6 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 dozer ile etkili bir çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin hassas çalışmaları sayesinde yangın, yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı.

Ulaşım Yeniden Sağlandı

Yangın nedeniyle kapanan Çandarlı Mahallesi giriş yolu, yapılan çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı. Yangın sonrası açıklanan başarılı müdahale, vatandaşları rahatlatırken, tehlikenin büyümeden önlendiği bildirildi.

İzmir'in Dikili ilçesinde makilik ve çamlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale...

İzmir'in Dikili ilçesinde makilik ve çamlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Dikili ilçesinde makilik ve çamlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale...

İzmir'in Dikili ilçesinde makilik ve çamlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

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