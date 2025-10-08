İzmir Foça'da 'Cinsel İstismar' Suçundan 16 Yıl Kesinleşmiş Hükümlü Yakalandı

Operasyon ve Yakalama

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında uygulama yaptı.

Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sorgulamasında, H.C.G (71)'nin "cinsel istismar" suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Adli Süreç

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İzmir'in Foça ilçesinde "cinsel istismar" suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.