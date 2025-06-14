İzmir Foça'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir Foça'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Foça ilçesinde, Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan orman yangını, hızlı bir müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangın Söndürme Çalışmaları

İhbar üzerine yangın bölgesine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 uçak, 9 helikopter, 28 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 5 dozer gönderildi. Ayrıca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 4 helikopter de yangın söndürme çalışmalarına destek vererek etkin bir müdahale sağladı.

Yangının Sebebi ve Gözaltılar

Yangın, ormana yakın bir bahçede gerçekleştirilen kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı tespit edildi. Bu sebep sonucunda kaynak yapan 4 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Traffic Updates

Yangın nedeniyle kapatılan Foça-İzmir kara yolu ve mahalle yolları yeniden trafiğe açıldı. Yangın ekiplerinin başarılı çalışmalarıyla, bölge sakinleri güvenli bir şekilde günlük rutinlerine dönmeye başladı.

İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.