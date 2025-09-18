İzmir Gaziemir'de Mobilya Fabrikası Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir Gaziemir'de mobilya fabrikasında yangın kontrol altına alındı

Sarnıç'ta meydana gelen yangında can kaybı bildirilmedi

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Sarnıç bölgesinde bir mobilya fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yetkililer, yangın çıktığı sırada fabrikanın çalışmadığını belirtti.

İtfaiye ekipleri, yangının yandaki fabrikalar ve Sarnıç Polis Merkezi'ne sıçramaması için güvenlik önlemleri aldı. Yangın sırasında zaman zaman fabrikanın içinden patlama sesleri duyuldu.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı ve bölgedeki söndürme çalışmaları tamamlandı. Olayda can kaybı bildirilmedi.

Yangın sonucu fabrika kullanılamaz hale geldi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, yangının bahçedeki karton kutuların belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu başladığı ve daha sonra fabrikaya sıçradığı tespit edildi; durumu güvenlik görevlisinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiği öğrenildi.

Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz ve Belediye Başkanı Ünal Işık, yangın bölgesine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

