İzmir Gaziemir'de Seramik Depo Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir Gaziemir'de seramik depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarıyla söndürüldü.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 02:03
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 02:03
İzmir Gaziemir'de Seramik Depo Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir Gaziemir'de Yangın Olayı

İzmir'in Gaziemir ilçesi, Atıfbey Mahallesi'nde, seramiklerin depolandığı açık alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangına Hızlı Müdahale

Olayın ilk fark edilmesiyle birlikte, çevredeki vatandaşlar durumu hemen Bildirerek, itfaiye ekipleri'ni olay yerine çağırdı. Gelen ekipler, yangın hızla yayılmadan, yanmakta olan seramik kutularını söndürmeyi başardı.

Olası Sebep: Közler

Yangının, seramik deposunun civarındaki çöplerin yanına bırakılan közlerden kaynaklanmış olabileceği ifade ediliyor. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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