İzmir Gaziemir'de Yol Kontrolünde 300 Gram Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Gaziemir'de yol kontrolünde 300 gram metamfetamin, 7.65 mm tabanca ve uyuşturucu aparatı ele geçirildi; S.A. ve B.K. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 11:38
İzmir’in Gaziemir ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde bir araçta yapılan aramada önemli miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Operasyonun Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Torbalı-Gaziemir kapama noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 300 gram metamfetamin, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Olayla ilgili araçta bulunan S.A. ve B.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İZMİR’İN GAZİEMİR İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE, BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA 1 SİLAH İLE 300 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

