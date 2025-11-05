İzmir Gaziemir'de Yol Kontrolünde 300 Gram Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

İzmir’in Gaziemir ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde bir araçta yapılan aramada önemli miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Operasyonun Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Torbalı-Gaziemir kapama noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 300 gram metamfetamin, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Olayla ilgili araçta bulunan S.A. ve B.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

