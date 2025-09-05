DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,39 -0,56%
ALTIN
4.752,35 -1,31%
BITCOIN
4.670.302,36 -2,6%

İzmir'in 103. Kurtuluş Yılı: Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Semalarda

İzmir'in 103. kurtuluş yıldönümü, törenler, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösterileri ile 9 Eylül'de coşkuyla kutlanacak.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 15:42
İzmir'in 103. Kurtuluş Yılı: Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Semalarda

İzmir'in 103. Kurtuluş Yılı Coşkuyla Kutlanacak

Gün boyu sürecek etkinlikler ve gösteriler

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı, kent genelinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Valilik koordinasyonunda gerçekleştirilecek program, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Programın öne çıkan maddeleri

09.00 — Etkinlikler, Basmane Polis Merkezi önünden başlayacak olan "103. Yıl Zafer Yürüyüşü" ile start alacak. Yürüyüş Cumhuriyet Meydanında sona erecek ve hemen ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapılacak.

Konak Atatürk Meydanı'nda, Süvari Birlikleri tarafından İzmir'in kurtuluşu temsili olarak canlandırılacak ve bayrak teslim töreni gerçekleştirilecek.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, İzmir semalarında hava gösterileri sunacak. Vatandaşlar bu gösterileri Gündoğdu Meydanı'ndan takip edebilecek.

Gün boyu kentin birçok noktasında bando ve mehter konserleri düzenlenecek. Akşam saatlerinde kutlamalar devam edecek; 20.15'te Cumhuriyet Meydanı'ndan Kültürpark Lozan Kapısı'na uzanacak fener alayı düzenlenecek, ardından 21.00'de Mor ve Ötesi grubu Kültürpark Çim Alanı'nda İzmirlilerle buluşacak.

Vali Süleyman Elban'ın mesajı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Süleyman Elban, "103 yıl önce Anadolu'daki düşman işgali­ne son veren atalarımızın bizlere miras bıraktığı bu büyük zaferi gururla kutluyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı günün coşkusuna ortak olmaya ve evlerini, iş yerlerini Türk bayraklarıyla donatmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkentte Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Öldürülen Müesser Ünal Defnedildi
2
İstanbul'da 8 Eylül Pazartesi Toplu Ulaşım Ücretsiz (06.00-16.00)
3
Bağcılar'da Balyozlu Kuyumcu Soygunu Girişimi: Motosikletli 4 Şüpheli Kaçtı
4
Kazakistan'da 13 ton 183 kilogram kokain ele geçirildi
5
Çorum'da motosiklet yayaya çarptı: 2 kişi yaralandı
6
Samsun Kavak'ta Asfalt Kamyonunun Altında Kişi Hayatını Kaybetti
7
Bolu'da şüpheli maddeden etkilenen polislerden sonuncusu da taburcu edildi

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire