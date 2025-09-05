İzmir'in 103. Kurtuluş Yılı: Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Semalarda

İzmir'in 103. Kurtuluş Yılı Coşkuyla Kutlanacak

Gün boyu sürecek etkinlikler ve gösteriler

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı, kent genelinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Valilik koordinasyonunda gerçekleştirilecek program, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Programın öne çıkan maddeleri

09.00 — Etkinlikler, Basmane Polis Merkezi önünden başlayacak olan "103. Yıl Zafer Yürüyüşü" ile start alacak. Yürüyüş Cumhuriyet Meydanında sona erecek ve hemen ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapılacak.

Konak Atatürk Meydanı'nda, Süvari Birlikleri tarafından İzmir'in kurtuluşu temsili olarak canlandırılacak ve bayrak teslim töreni gerçekleştirilecek.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, İzmir semalarında hava gösterileri sunacak. Vatandaşlar bu gösterileri Gündoğdu Meydanı'ndan takip edebilecek.

Gün boyu kentin birçok noktasında bando ve mehter konserleri düzenlenecek. Akşam saatlerinde kutlamalar devam edecek; 20.15'te Cumhuriyet Meydanı'ndan Kültürpark Lozan Kapısı'na uzanacak fener alayı düzenlenecek, ardından 21.00'de Mor ve Ötesi grubu Kültürpark Çim Alanı'nda İzmirlilerle buluşacak.

Vali Süleyman Elban'ın mesajı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Süleyman Elban, "103 yıl önce Anadolu'daki düşman işgali­ne son veren atalarımızın bizlere miras bıraktığı bu büyük zaferi gururla kutluyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı günün coşkusuna ortak olmaya ve evlerini, iş yerlerini Türk bayraklarıyla donatmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.