İzmir’in Kuzeyinde Kuvvetli Sağanak: Aliağa, Foça, Dikili, Bergama

Bölgede etkili yağış ve su baskınları

İzmir’in kuzey ilçeleri Aliağa, Foça, Dikili ve Bergama bu sabah etkili olan kuvvetli sağanak yağıştan etkilendi. Yağış nedeniyle birçok noktada yollar göle dönerken, bazı ev ve iş yerleri suyla doldu.

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü'nün dün yaptığı uyarının ardından beklenen yağmur, Saat 09.00 itibarıyla bölge genelinde gök gürültülü sağanak şeklinde başladı. Özellikle Dikili’de kurulan pazar yerinde esnaf, yağışın etkisiyle zor anlar yaşadı ve kendi imkanlarıyla tezgahlarını korumaya çalıştı.

Yetkililerden uyarı

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, önümüzdeki 2 saat boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi. Vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

