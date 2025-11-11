İzmir’in Kuzeyinde Kuvvetli Sağanak: Aliağa, Foça, Dikili, Bergama

İzmir'in kuzey ilçeleri Aliağa, Foça, Dikili ve Bergama'da sabah başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerleri suyla doldu.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 10:56
İzmir’in Kuzeyinde Kuvvetli Sağanak: Aliağa, Foça, Dikili, Bergama

İzmir’in Kuzeyinde Kuvvetli Sağanak: Aliağa, Foça, Dikili, Bergama

Bölgede etkili yağış ve su baskınları

İzmir’in kuzey ilçeleri Aliağa, Foça, Dikili ve Bergama bu sabah etkili olan kuvvetli sağanak yağıştan etkilendi. Yağış nedeniyle birçok noktada yollar göle dönerken, bazı ev ve iş yerleri suyla doldu.

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü'nün dün yaptığı uyarının ardından beklenen yağmur, Saat 09.00 itibarıyla bölge genelinde gök gürültülü sağanak şeklinde başladı. Özellikle Dikili’de kurulan pazar yerinde esnaf, yağışın etkisiyle zor anlar yaşadı ve kendi imkanlarıyla tezgahlarını korumaya çalıştı.

Yetkililerden uyarı

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, önümüzdeki 2 saat boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi. Vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

İZMİR'İN KUZEY İLÇELERİ ALİAĞA, FOÇA, DİKİLİ VE BERGAMA'DA BU SABAH ETKİLİ OLAN KUVVETLİ SAĞANAK...

İZMİR'İN KUZEY İLÇELERİ ALİAĞA, FOÇA, DİKİLİ VE BERGAMA'DA BU SABAH ETKİLİ OLAN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ SEBEBİYLE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, BAZI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Orman Yangınına Sütle Müdahale
2
Afyonkarahisar'da Kamu Hizmetleri İçin Haftalık Değerlendirme Toplantısı
3
Bilecik'te 'Bilişim Sistemleriyle Hırsızlık' Suçundan Aranan Yusuf C. Yakalandı
4
Sivas’ta 11 Kasım’da 58 Bin Fidan Toprakla Buluştu
5
Dilovası'nda parfüm tesisi yangını: 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
6
Kahverengi Kokarca Marmara'ya Ulaştı: Bursa ve Yalova’da Tarım Alarmı
7
Aksaray'da Pancar Tarlasında 2 Metre Çapında Obruk Oluştu

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri