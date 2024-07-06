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İzmir'in Ödemiş ilçesinde el yapımı patlayıcı ele geçirildi: 6 kişi tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyon sonucu, bir otomobilde parça tesirli el yapımı patlayıcı, tabanca, bıçaklar ve maskeler ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi tutuklandı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 06.07.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 10:52
İzmir'in Ödemiş ilçesinde el yapımı patlayıcı ele geçirildi: 6 kişi tutuklandı

İZMİR'İN ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATLAYICI OPERASYONU

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, güvenlik güçlerinin düzenlediği başarılı bir operasyonla bir otomobilde parça tesirli el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Operasyon kapsamında, patlayıcının yanı sıra çeşitli silah ve suç unsurları da bulundu. Olayla ilgili olarak 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Bürosu ve Ödemiş Asayiş-Terörle Mücadele Bürosu ekipleri iş birliği yaptı. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, şüpheli bir otomobil takibe alındı ve durduruldu. Araçta yapılan detaylı aramada, parça tesirli el yapımı patlayıcı, bir tabanca, üç bıçak ve üç maske ele geçirildi.

Operasyon sırasında ele geçirilen el yapımı patlayıcının, vatandaşları korkutmak ve iş sahiplerinden tehdit ve baskı yoluyla haksız kazanç elde etmek amacıyla hazırlandığı tespit edildi. Güvenlik güçleri, patlayıcının etkisiz hale getirilmesi için gerekli önlemleri alarak bölgedeki vatandaşların güvenliğini sağladı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Tutuklanan şahısların kimlikleri ve suç geçmişleri üzerinde yapılan incelemelerde, çeşitli suçlara karışmış oldukları belirlendi. 

İzmir'in Ödemiş ilçesinde gerçekleştirilen bu başarılı operasyon, güvenlik güçlerinin organize suçlarla mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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