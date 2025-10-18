İzmir Karabağlar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

İzmir Karabağlar'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Operasyonu yürüten birim ve baskın detayları

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiasıyla bir eve baskın düzenledi.

Ele geçirilenler

Ev ve çevresinde yapılan aramalarda 1 kilo 273 gram sentetik uyuşturucu, 3 bin 910 sentetik hap, 191 gram kokain, 105 gram esrar, 2 tabanca, 43 fişek, hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 53 bin 600 lira ele geçirildi.

Gözaltılar

Operasyon kapsamında E.B, E.Ö, R.C. ve S.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

