İzmir Karaburun Açıklarında Lastik Bottan Düşen 4 Düzensiz Göçmen Öldü, 2 Kurtarıldı

İzmir Karaburun açıklarında lastik bottan düşen 4 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi, 2 kişi kurtarıldı; arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 10:31
Olay ve kurtarma çalışmaları

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bottan denize düşenlerin olduğu bilgisi ve yardım talebi üzerine harekete geçildi. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre bölgeye Sahil Güvenlik Helikopteri, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı, Sahil Güvenlik Gemisi ve 5 Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

Ekiplerin başlattığı arama kurtarma faaliyetleri kapsamında 2 düzensiz göçmen kurtarıldı, 4 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Kurtarılan iki kişinin ifadeleri doğrultusunda, kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlere yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de çalışmalara destek veriyor.

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar