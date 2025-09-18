İzmir Karşıyaka'da Çöpler Toplanmıyor: Yalı Mahallesi'nde Kirlilik Tepkisi

Yayın Tarihi: 18.09.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 12:49
İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Yalı Mahallesi sakinleri, bölgede çöplerin uzun süredir toplanmaması nedeniyle artan görüntü ve çevre kirliliği ile kötü kokuya karşı çözüm talep ediyor.

Birkem Direkçi, mahalledeki çöplerin uzun süredir toplanmadığını öne sürdü. Çöplerin toplanmamasıyla hem görüntü hem de çevre kirliliği oluştuğunu belirten Direkçi, durumun sağlık açısından da tehlikeli boyutlara ulaştığını savundu.

"Çok rahatsız oluyoruz. Çünkü küçük bir çocuğumuz var. Hastalıkların çoğalmasından, böcek ve farelerin artmasından endişeleniyoruz. Kokusu ayrı, görüntüsü ayrı rahatsız edici. Hijyen açısından çok rahatsız edici. Bu konuyla ilgili bir an önce aksiyon alınmasını istiyoruz."

Direkçi, kötü koku nedeniyle evini havalandıramadığını ve başka bir mahalleye taşınmayı bile düşündüğünü vurguladı:

"Körfez kokusu zaten vardı. Bunun eklenmesiyle iyice kötü oldu. Burada oturmak hakkındaki fikrimizi değiştirmemize sebep oluyor. Eşimle artık başka evlere geçmeyi bile düşünüyoruz."

Engin Erman Kayacı da toplanmayan çöplerin çevre kirliliğine sebep olduğunu, insan sağlığının yanı sıra sokaktaki kedi ve köpek gibi hayvanların sağlığı açısından da risk oluşturduğunu kaydetti.

"Burada çocuklar da oynuyor. Bir an önce çöplerin toplanmasını rica ediyoruz. Bu sadece burada değil birçok bölgede bu şekilde. Kesinlikle çözüm bulunmasını talep ediyoruz."

Kayacı, bu süreçte insanların da duyarlı olması gerektiğini, çöplerin yol ve kaldırım kenarlarına bırakılmaması gerektiğini sözlerine ekledi. Mahalle sakinleri, yaşanan kirlilik ve kokunun giderilmesi için yetkililerden hızlı müdahale bekliyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayanlar, çöplerin toplanmaması nedeniyle oluşan kirlilik ve kötü kokuya çözüm bulunmasını istiyor.

