İzmir Karşıyaka'daki Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir katı atık bertaraf tesisinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Latife Hanım Mahallesi'ndeki Örnekköy Sanayi Sitesi'nde çıkan yangının nedeni henüz belirlenmiş değil.

Bölgedeki alevlerin kısa sürede büyümesi, çevrede paniğe yol açtı. Olayın bildirilmesinin ardından itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yangın, yoğun bir çalışmayla kontrol altına alındı ve şu an için soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yeniden Alevlenme Riski

Latife Hanım Mahallesi Muhtarı Levent Bozkurt, geçen yıl da benzer bir durumla karşılaştıklarını ve o dönemde çıkan orman yangınının bu tesise sıçradığını belirtti. Ayrıca bu durumun tesiste ciddi hasara yol açtığını ifade etti. Yapılan itfaiye incelemeleri sonucunda, yangın sonrası kullanılamaz hale gelen tesis için yıkım kararı verildi.

Mahalle Sakinlerinin Endişesi

Bozkurt, yangının yaratmış olduğu yoğun dumanın nedeniyle mahallenin olumsuz etkilendiğini dile getirdi. "Artık kalıcı bir çözüm üretilmesi gerekiyor," diyerek vatandaşların güvenliğini tehdit eden bu durumun bir an önce çözüme kavuşmasını talep etti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.