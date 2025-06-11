İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden İsrail Protestosu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), 'Free Gaza' yazılı dev pankartla İsrail'in saldırılarına sert bir tepki gösterdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in devam eden saldırılarına dikkat çekmek amacıyla, "özgür Gazze" anlamına gelen 'Free Gaza' pankartı, kurum binasına asıldı.

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, pankart ile Filistin halkının yaşadığı acıları toplumda canlı tutmayı amaçladıklarını ifade etti. Köse, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İsrail'in Gazze'deki katliam ve saldırıları hız kesmeden sürüyor. Binlerce bebek, çocuk, kadın ve yaşlı hunharca şehit edilirken, dünya bu soykırımın önüne geçecek adımlar atmamayı tercih ediyor. ABD destekli İsrail, insanlık dramına dönüşen saldırılarına devam etmekte."

Köse, ayrıca, "İnsanlık değerlerini yerle bir eden bu saldırılar, barbarlığın modern dünya literatüründeki anlamını yeniden tanımlıyor. Soykırıma sessiz kalmamak adına sesimizi ve eylemlerimizi birleştiriyoruz."

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), "Free Gaza" yazılı dev pankartla İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. İsrail'in devam eden saldırılarına tepki göstermek amacıyla "özgür Gazze" anlamına gelen "Free Gaza" yazılı pankart kurum binasına asıldı.