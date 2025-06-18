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İzmir Kemalpaşa'da Ağaçlık Alanda Yangın: Bir Ev Küle Döndü

İzmir Kemalpaşa'da ağaçlık alanda çıkan yangında bir ev ve baraka kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 14:00
İzmir Kemalpaşa'da Ağaçlık Alanda Yangın: Bir Ev Küle Döndü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen yangın, Atatürk Mahallesi'ndeki çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıktı. Henüz nedeni kesin olarak belirlenemeyen bu yangın, kısa sürede büyüyerek bir eve ve önündeki barakaya sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir helikopter ile birlikte 7 arazöz sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Maalesef, yangın sonucunda ev ve depo olarak kullanılan baraka, tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer soruşturma başlattı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye...

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında ev ve depo olarak kullanılan baraka kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye...

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında ev ve depo olarak kullanılan baraka kullanılamaz hale geldi.

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