İzmir Konak'ta Uyuşturucu Operasyonu: T.G. Tutuklandı
İzmir'in Konak ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Operasyon ve Yakalama
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen T.G. (33)'nin yakalanması amacıyla operasyon düzenledi.
Ele Geçirilenler
Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu, tabanca ve hassas terazi ele geçirdi.
Adli Süreç
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.