İzmir Konak'ta Uyuşturucu Operasyonu: T.G. Tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda T.G. (33) gözaltına alındı; bir miktar uyuşturucu, tabanca ve hassas terazi ele geçirildi, zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 20:47
İzmir'in Konak ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Operasyon ve Yakalama

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen T.G. (33)'nin yakalanması amacıyla operasyon düzenledi.

Ele Geçirilenler

Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu, tabanca ve hassas terazi ele geçirdi.

Adli Süreç

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

