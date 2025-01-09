İzmir Körfezi'nde Deniz Yosunu Tabakası Oluştu

İzmir Körfezi'nde Çakalburnu Lagünü'nde deniz yosunu tabakası oluştu. Uzmanlar, su kirliliğine dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 15:12
İzmir Körfezi'nde Deniz Yosunu Tabakası Oluştu

İzmir Körfezi'nde Deniz Yosunu Tehdidi

İzmir Körfezi'nde bulunan Çakalburnu Lagünü, deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artması sonucu deniz yosunu (ulva) tabakasıyla kaplandı. Bu tabaka, su yüzeyinde belirgin bir görünüm oluşturarak, bölgedeki ekosistemi etkileyebilir.

Lagün Flamingoları ve Kuş Türleri için Tehdit

Balçova ilçesindeki lagün, flamingolar başta olmak üzere birçok kuş türüne ev sahipliği yaparken, yosun tabakası nedeniyle yeşil bir renge büründü. Uzmanlar, bu durumun doğadaki dengeyi tehdit ettiğini belirtiyor.

Uzmanlardan Uyarılar

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Taşkın, deniz yosununun özellikle endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde suyun kirlenmesine bağlı olarak ortaya çıktığını ifade ediyor. Taşkın, denizde gerçekleştirilecek temizleme çalışmalarının yanı sıra, deniz yosununun üremesine neden olan şartların ortadan kaldırılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Önlemler ve Çözüm Önerileri

Prof. Dr. Taşkın, “İzmir Körfezi'nde deniz yosunu gibi kirliliğe karşı toleranslı olan türlerin aşırı çoğalmasını önlemek için karasal ortamdan başlanmalı. Atık suların iyi bir şekilde arıtılması sağlanarak besleyici elementlerin deniz suyuna girişi engellenmelidir.” diyerek, deniz suyunun ısınmasının ve güneşli havanın fırsatçı türlerin çoğalmasına katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, yosunların ölmesi durumunda istenmeyen kokular oluşturabileceğine dikkat çekti.

İzmir Körfezi'nde yer alan Çakalburnu Lagünü'nde deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının...

İzmir Körfezi'nde yer alan Çakalburnu Lagünü'nde deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla çoğalan deniz yosunu (ulva) su üzerinde tabaka oluşturdu. Balçova ilçesinde, flamingoların da aralarında bulunduğu birçok kuş türüne ev sahipliği yapan lagün yosun tabakası nedeniyle yeşile büründü.

İzmir Körfezi'nde yer alan Çakalburnu Lagünü'nde deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının...

İzmir Körfezi'nde yer alan Çakalburnu Lagünü'nde deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla çoğalan deniz yosunu (ulva) su üzerinde tabaka oluşturdu. Balçova ilçesinde, flamingoların da aralarında bulunduğu birçok kuş türüne ev sahipliği yapan lagün yosun tabakası nedeniyle yeşile büründü.

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