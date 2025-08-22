DOLAR
İzmir Körfezi'nde Turan Sahili'ne Yine Balık Ölümleri

İzmir Körfezi'nde Turan Sahili'ne çok sayıda balık ölüsü vurdu; ekipler numune aldı ve inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 18:01
Kıyıda yoğun ölü balıklar ve koku şikayetleri

Geçen yıl kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezindeki Turan Sahili'ne bu sabah çok sayıda balık ölüsü vurdu. Denizin rengi yeşil ve kahverengiye döndüğü gözlenen körfezde, ölü balıklar Bayraklı ilçesi kıyısında görüldü.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Kirliliğin gözlendiği bölgede su ve balıklardan numune alınırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de sahildeki ölü balıkları topladı.

Bölgedeki bir inşaatta çalışan Özhan Gökçer, AA muhabirine, 2 gündür kokunun başladığını, bugün de ölü balıkları gördüklerini söyledi. Sözleri: "Geçen sene gibi belki büyük balıklar da ölebilir. Kim yetkiliyse çözüm bulmasını bekliyoruz. Yakışmıyor bu şehre. Güzelim şehir, vatandaşlar bu kokuyu hak etmiyoruz. Canlılar da bunu hak etmiyor."

Kentte geçen yıl 20 Ağustos’ta Bayraklı ilçesi Turan mevkisi sahiline ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkmasının ardından, kirliliğin kaynağının tespiti ve önlenmesi için çalışmalar yürütülmüştü.

