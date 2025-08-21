İzmir Menderes'te köpekten kaçan kadına otomobil çarptı — Fidan Deveci yaşamını yitirdi

İzmir Menderes'te köpekten kaçan kadına otomobil çarptı

Olayda ağır yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirdi

İzmir'in Menderes Belediyesi sınırları içindeki Oğlananası Mahallesi'nde 17 Ağustos'ta meydana gelen olayda, yürüyüş yapan Fidan Deveci (55), sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Köpeklerden kaçmaya çalışırken yola çıkan Deveci'ye, idaresindeki 48 GT 939 plakalı otomobil ile S.K. (38) çarptı. Bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Deveci'ye yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından sürücü S.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.