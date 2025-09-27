İzmir Menderes'te Ormanlık Alanda 68 Kök Hint Keneviri: Şüpheli Gözaltında
İzmir'in Menderes ilçesinde, ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.
Operasyon Detayları
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Çamurdere mevkisindeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon başlattı. Arazide tespit edilen şüpheli H.Ö., ekiplerin kovalamacası sonucu yakalandı.
Alanda yapılan aramada 68 kök Hint keneviri, 278 gram esrar ve ekimde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Adres Araması ve Ele Geçirilen Diğer Malzemeler
Şüphelinin adresinde yapılan aramada 0,54 gram esrar, kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 43 fişek bulundu.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
