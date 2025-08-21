DOLAR
İzmir Menemen'de 22 Yıl Kesinleşmiş Hapisle Aranan B.A. Yakalandı

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.A (41)'yı Menemen'de yakaladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 11:00
İzmir Menemen'de 22 Yıl Kesinleşmiş Hapisle Aranan B.A. Yakalandı

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Operasyon ve Yakalama

Çalışmalar sonucunda B.A (41)'nın Menemen ilçesinde olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince belirlenen adrese yapılan baskında firari hükümlü yakalandı.

Şüpheli hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan verilmiş olan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu kaydedildi.

Son Durum

Hükümlünün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.

