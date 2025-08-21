İzmir Menemen'de 22 Yıl Kesinleşmiş Hapisle Aranan B.A. Yakalandı
Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Operasyon ve Yakalama
Çalışmalar sonucunda B.A (41)'nın Menemen ilçesinde olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince belirlenen adrese yapılan baskında firari hükümlü yakalandı.
Şüpheli hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan verilmiş olan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu kaydedildi.
Son Durum
Hükümlünün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.