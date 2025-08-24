DOLAR
İzmir Menemen'de Fabrika Yangını Otluk Alana Sıçradı, Söndürüldü

Menemen'de mobilya fabrikasında başlayan ve rüzgarla otluk alana yayılan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; fabrikada hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 20:44
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 20:54
İzmir Menemen'de Fabrika Yangını Otluk Alana Sıçradı

Olay ve müdahale

İzmir'in Menemen ilçesine bağlı 29 Ekim Mahallesi'nde bulunan bir mobilya üretimi fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler fabrikanın dışına çıkarak çevredeki otluk alana sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Olayda fabrikanın içinde ve yapıda hasar meydana geldiği bildirildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde mobilya üretimi yapan bir fabrikada başlayıp otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü.

