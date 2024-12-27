İzmir Merkezli FETÖ Operasyonunda 21 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de FETÖ Operasyonu: 21 Şüpheli Tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda düzenlenen geniş çaplı FETÖ operasyonu, 4 ilde yapıldı ve toplamda 34 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İzmir Bölge Başkanlığı'nın desteği ile gerçekleştirilen baskınlarda, örgütün yeniden yapılanma ve finansal kaynak sağlama faaliyetlerine yönelik önemli gelişmeler kaydedildi.

Gözaltı Süreci ve Tutuklamalar

Gözaltına alınan 34 şahsın emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Yapılan işlemlerin ardından 21 şüpheli tutuklanırken, 4'üne ev hapsi verildi ve 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceden belirlenen adreslere düzenlenen baskınlar, 24 ve 25 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün yeniden yapılanma çabalarını ve örgüte destek sağlayanların tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.