DOLAR
39,88 -0,39%
EURO
46,99 -0,13%
ALTIN
4.308,22 -0,33%
BITCOIN
4.356.290,67 -0,02%

İzmir Ödemiş'te Orman Yangınına Müdahale Başladı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınında ekipler müdahale ediyor, mahalleler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 00:36
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 00:36
İzmir Ödemiş'te Orman Yangınına Müdahale Başladı

İzmir'in Ödemiş İlçesinde Yangın Alarmı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde meydana gelen orman yangınına müdahale sürüyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Müdahale Ekipleri Bölgeye Sevk Edildi

Yangın ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri derhal olay yerine yönlendirildi. Ayrıca, yangına müdahale için iş makineleri de bölgeye sevk edildi.

Yangının Yayılması ve Tahliye Kararları

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, Suçıktı Mahallesi'ne ulaştı. Bu durum üzerine, her iki mahallede tedbir amacıyla bazı evler boşaltıldı. Yangın nedeniyle Tosunlar Mahallesi'ndeki bazı evlerin zarar gördüğü bildirildi.

Yangını Kontrol Altına Alma Çalışmaları Devam Ediyor

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği belirtiliyor. İzmir halkı yangının ilerleyişi hakkında bilgi almak için yetkilileri takip ediyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisindeki ormanlık alanda henüz...

İzmir'in Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen çıkan yangına müdahale ediliyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisindeki ormanlık alanda henüz...

İzmir'in Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen çıkan yangına müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kıbrıs Barış Harekatı'nın Komutanı İbrahim Neşet İkiz Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Batman'da Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Açıldı
3
Kağıthane'de Silahlı Saldırı Sonrası Yakalanan Şüphelilerden 2'si Tutuklandı
4
Balıkesir'de Zincirleme Trafik Kazasında 9 Yaralı
5
Sakarya'da Bir Gün Sinekleri Korkutucu 'Ölüm Uçuşu' Gerçekleştirdi
6
İzmir Ödemiş'te Orman Yangınına Müdahale Başladı
7
Düzce'de Yaya Öldü: Otomobil Kazası

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!