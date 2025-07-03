İzmir Ödemiş'te Orman Yangınına Müdahale Başladı

İzmir'in Ödemiş İlçesinde Yangın Alarmı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde meydana gelen orman yangınına müdahale sürüyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Müdahale Ekipleri Bölgeye Sevk Edildi

Yangın ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri derhal olay yerine yönlendirildi. Ayrıca, yangına müdahale için iş makineleri de bölgeye sevk edildi.

Yangının Yayılması ve Tahliye Kararları

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, Suçıktı Mahallesi'ne ulaştı. Bu durum üzerine, her iki mahallede tedbir amacıyla bazı evler boşaltıldı. Yangın nedeniyle Tosunlar Mahallesi'ndeki bazı evlerin zarar gördüğü bildirildi.

Yangını Kontrol Altına Alma Çalışmaları Devam Ediyor

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği belirtiliyor. İzmir halkı yangının ilerleyişi hakkında bilgi almak için yetkilileri takip ediyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen çıkan yangına müdahale ediliyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen çıkan yangına müdahale ediliyor.