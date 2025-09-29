İzmir Ödemiş'te Süt Kamyonları Çarpıştı: 1 Yaralı

İzmir Ödemiş'te Süt Kamyonları Çarpıştı: 1 Kişi Yaralandı
Balabanlı Mahallesi yakınlarında kaza
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Balabanlı Mahallesi yakınlarında iki süt kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kazada, Önder O. yönetimindeki 35 CFA 766 plakalı süt kamyonu ile karşı yönden gelen Sezai D. idaresindeki 35 BYY 895 plakalı süt kamyonu çarpıştı.
Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü Önder O., sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.