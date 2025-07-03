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İzmir Ödemiş'teki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına müdahale sürerken, tahliyeler ve can kaybı yaşandı.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 18:10
İzmir Ödemiş'teki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Ödemiş İlçesindeki Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı ormanlık alanda dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye devam ediliyor. Yangının yerleşim alanlarına sıçramasıyla birlikte, Tosunlar Mahallesi'nde yangın kontrol altına alınmaya çalışırken, çalışmalar gece boyu sürdü.

Yangına Hava Desteği

Hava aydınlanmasıyla birlikte, alevlerle mücadelede İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozerin katılımıyla yoğun bir çalışma yürütülmeye başlandı.

Mahalle Tahliyeleri ve Can Kaybı

Tosunlar ve Suçıktı mahallelerinin ardından, Köseler Mahallesi de ikamet edenlerin güvenliği için tahliye edildi. Ne yazık ki, yangının Suçıktı Mahallesi'nde, 81 yaşındaki yatalak İbrahim Erkan'ın evine sıçraması sonucu yaşlı adam hayatını kaybetti.

Hayvanlar da Tahliye Edildi

Köseler Mahallesi'ndeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, sabah saatlerinde kamyonlarla tahliye edildi. Vatandaşlar, hayvanlarını Ödemiş ilçesindeki canlı hayvan pazarı tesislerine taşımaya başladı. Rüzgarın etkisiyle yangının hızla büyümesi nedeniyle Üzümlü Mahallesi de tahliye edildi; bölgedeki vatandaşlar araçlarını ve eşyalarını alarak uzaklaştı.

Yangınla İlgili İncelemeler Devam Ediyor

Yangından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da bölgeye geldi. Yangına dair gelişmeler yakından takip edilmektedir.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor....

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan (ortada) yangından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor....

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan (ortada) yangından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

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