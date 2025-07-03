İzmir Ödemiş'teki Orman Yangınında Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını sürüyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları devam ediyor. Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan yangın, yerleşim yerlerine sıçrayarak tehdidi artırdı.

Yangına Hava ve Karadan Müdahale

Yangın nedeniyle bölgedeki çalışma ekipleri, gece boyunca yangını kontrol altına alma çabalarını sürdürdü. Havanın aydınlanmasıyla birlikte, hava unsurları da müdahale çalışmalarına destek verdi.

Destek Ekipmanları ve Tahliye Süreci

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer yangın söndürme çalışmalarını yürütüyor. Tosunlar ve Suçıktı mahallelerinin ardından, Köseler Mahallesi de tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın sırasında Tosunlar Mahallesi'nde birçok evin zarar gördüğü bildirilmiştir.

Yangının Gelişimi

Dün akşam saatlerinde Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan yangına ihbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hızlıca ulaştı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, Suçıktı Mahallesi'ne ulaştı ve her iki mahallede de tedbir amacıyla tahliye işlemleri yapıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. İstanbul Kapı mevkisinde bir araya gelen öğrenciler, vatandaşlar, gaziler ile atlı cirit ekibi, Kolordu Komutanlığı Bölge Bandosu eşliğinde ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle Havuzbaşı Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. İstanbul Kapı mevkisinde bir araya gelen öğrenciler, vatandaşlar, gaziler ile atlı cirit ekibi, Kolordu Komutanlığı Bölge Bandosu eşliğinde ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle Havuzbaşı Kent Meydanı'na kadar yürüdü.