İzmir Orman Yangını Yargılaması: Sanık H.Ö. SEGBİS ile Duruşmada

İzmir'in Buca ilçesinde ailevi sorunları nedeniyle bunalıma girip evini yakmak ve ormanlık alana yakın otları tutuşturarak yangına yol açmakla suçlanan sanık H.Ö. hakkındaki yargılama sürüyor. Duruşma, İzmir 61. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada öne çıkanlar

Tutuklu sanık H.Ö., cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Salonda ayrıca İzmir Orman Bölge Müdürlüğü avukatı hazır bulundu. Bölge müdürlüğü avukatı, aynı gün bölgede 2 ayrı yangın çıktığını ve sanığın neden olduğu yangının ormanlık alana sıçradığını bildirdi.

Avukat, yangında 85 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirterek, sanık hakkında ormana 4 kilometre uzaklıktaki alanda anız yakmak suretiyle yangın çıkarmaktan kamu davası açılmış olsa dahi suç içeriklerinin "kasten orman yakma" suçuna dönüştüğünü ifade etti.

Sanık H.Ö. ise suçlamaları reddederek, orman yangınıyla ilgisinin bulunmadığını savundu. Cumhuriyet savcısı, oluşan suç unsurlarının değişebileceğini ve yargılamanın ağır ceza mahkemelerinde görülebileceği yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme, kovuşturmanın genişletilmesine ve sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

Olay, Buca'da 29 Haziran tarihinde meydana geldi. İddianamede, H.Ö. (44)'nün evini yakıp çevre yolu kenarındaki otları tutuşturarak orman yangınına neden olduğu gerekçesiyle tutuklandığı kaydedildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık hakkında "orman yakma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.