İzmir Orman Yangınlarında Hasar Tespit Çalışmaları Tamamlandı

İzmir'de Orman Yangınlarının Ardından Hasar Tespit Çalışmaları Tamamlandı

İzmir'de, 25 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen orman yangınları sonrasında hasar tespit çalışmaları başarıyla tamamlandı. İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Aytaç Yalçınkaya, yangınlarda toplam 450 yapının incelendiğini açıkladı.

Yangınların Zarar Verdiği Yapılar

Yangınlarda yıkık ve ağır hasarlı olarak 110 konutun bulunduğu 156 konut, toplamda 153 yapıda zarara uğradı. Aliağa, Foça, Gaziemir, Bornova, Menderes ve Seferihisar ilçelerinde meydana gelen yangınlar, etkili rüzgarların da katkısıyla geniş alanlara yayıldı.

Yaklaşık 100 kişilik ekipler, alevlerin zarar verdiği alanlarda 506 bağımsız bölüm içeren 450 yapıyı kontrol etti. Bu incelemeler sonucunda 429 konuttan 101'inin ağır hasarlı, 9'unun yıkık, 46'sının az hasarlı olduğu belirlendi. Yangınlarda ayrıca 2 ahır ve 3 dükkan da ağır hasar aldı.

Doğankent Sitesi En Fazla Zarar Gören Yer Oldu

Yalçınkaya, Doğankent Sitesi'nin en çok hasar gören bölge olduğunu ifade ederek, 'Bu sitede toplam 330'a yakın bağımsız bölüm mevcut ve 81'inde ağır hasar tespit edildi' dedi. Yangınlarda en büyük hasarın sebebinin çevresindeki orman alanı olduğunu belirtti.

Mağdurlara Devlet Desteği

Bakanlık olarak, orman yangınında zarar gören yapılar için kapsamlı bir hasar tespit çalışması yürüttüklerini kaydeden Yalçınkaya, mağdur olan vatandaşların devlet yardımlarından hızlıca yararlanabilmesi için gerekli hazırlıkların sürdüğünü sözlerine ekledi.

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve ekiplerin 3 gün havadan ve karadan yaptıkları yoğun müdahalelerin ardından kontrol altına alınan orman yangını sonrasında bölgede siyah bir örtü oluştu. Yangından en çok zarar gören yer ise Atatürk Mahallesi'ne bağlı Doğankent Sitesi oldu. 330 yazlığın bulunduğu sitede evlerden 81'i ağır ve 20'si ise hafif hasar aldı.

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve ekiplerin 3 gün havadan ve karadan yaptıkları yoğun müdahalelerin ardından kontrol altına alınan orman yangını sonrasında bölgede siyah bir örtü oluştu. Yangından en çok zarar gören yer ise Atatürk Mahallesi'ne bağlı Doğankent Sitesi oldu. 330 yazlığın bulunduğu sitede evlerden 81'i ağır ve 20'si ise hafif hasar aldı.