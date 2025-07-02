DOLAR
39,76 0,15%
EURO
47,03 0,07%
ALTIN
4.272,27 0,1%
BITCOIN
4.340.341,96 -3,07%

İzmir Orman Yangınlarında Hasar Tespit Çalışmaları Tamamlandı

İzmir'deki orman yangınlarından etkilenen 450 yapıda hasar tespit çalışmaları sonuçlandı. 106 ağır hasar tespit edildi.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 18:06
İzmir Orman Yangınlarında Hasar Tespit Çalışmaları Tamamlandı

İzmir'de Orman Yangınlarının Ardından Hasar Tespit Çalışmaları Tamamlandı

İzmir'de, 25 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen orman yangınları sonrasında hasar tespit çalışmaları başarıyla tamamlandı. İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Aytaç Yalçınkaya, yangınlarda toplam 450 yapının incelendiğini açıkladı.

Yangınların Zarar Verdiği Yapılar

Yangınlarda yıkık ve ağır hasarlı olarak 110 konutun bulunduğu 156 konut, toplamda 153 yapıda zarara uğradı. Aliağa, Foça, Gaziemir, Bornova, Menderes ve Seferihisar ilçelerinde meydana gelen yangınlar, etkili rüzgarların da katkısıyla geniş alanlara yayıldı.

Yaklaşık 100 kişilik ekipler, alevlerin zarar verdiği alanlarda 506 bağımsız bölüm içeren 450 yapıyı kontrol etti. Bu incelemeler sonucunda 429 konuttan 101'inin ağır hasarlı, 9'unun yıkık, 46'sının az hasarlı olduğu belirlendi. Yangınlarda ayrıca 2 ahır ve 3 dükkan da ağır hasar aldı.

Doğankent Sitesi En Fazla Zarar Gören Yer Oldu

Yalçınkaya, Doğankent Sitesi'nin en çok hasar gören bölge olduğunu ifade ederek, 'Bu sitede toplam 330'a yakın bağımsız bölüm mevcut ve 81'inde ağır hasar tespit edildi' dedi. Yangınlarda en büyük hasarın sebebinin çevresindeki orman alanı olduğunu belirtti.

Mağdurlara Devlet Desteği

Bakanlık olarak, orman yangınında zarar gören yapılar için kapsamlı bir hasar tespit çalışması yürüttüklerini kaydeden Yalçınkaya, mağdur olan vatandaşların devlet yardımlarından hızlıca yararlanabilmesi için gerekli hazırlıkların sürdüğünü sözlerine ekledi.

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve...

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve ekiplerin 3 gün havadan ve karadan yaptıkları yoğun müdahalelerin ardından kontrol altına alınan orman yangını sonrasında bölgede siyah bir örtü oluştu. Yangından en çok zarar gören yer ise Atatürk Mahallesi'ne bağlı Doğankent Sitesi oldu. 330 yazlığın bulunduğu sitede evlerden 81'i ağır ve 20'si ise hafif hasar aldı.

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve...

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve ekiplerin 3 gün havadan ve karadan yaptıkları yoğun müdahalelerin ardından kontrol altına alınan orman yangını sonrasında bölgede siyah bir örtü oluştu. Yangından en çok zarar gören yer ise Atatürk Mahallesi'ne bağlı Doğankent Sitesi oldu. 330 yazlığın bulunduğu sitede evlerden 81'i ağır ve 20'si ise hafif hasar aldı.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
757 Yıllık El Yazması Kitap, Konya'ya İade Edildi
2
Siirt Çemikari Yaylası'nın Ulaşımı Yenileniyor
3
Tekirdağ'da Dokuz Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı, Söndürüldü
4
İBB'nin Maaş Promosyonu İhalesine Sendikalardan Sert Tepki
5
Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
6
Kırgızistan ve Rusya Dışişleri Bakanları Çolpon-Ata'da Bir Araya Geldi
7
DEM Parti'li Gergerlioğlu'ndan PKK'nın Silah Bırakma Kararına Yorum

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!