İzmir Seferihisar'da Suç Örgütüne Operasyon: 14 Gözaltı

Helikopter destekli eş zamanlı müdahale

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda, örgüt liderinin de arasında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada; M.M. liderliğindeki örgütün 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak' ve 'nitelikli yağma' suçlarına karıştığı belirlendi.

Operasyon, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla sabah saatlerinde, helikopter destekli ve eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlar arasında örgüt lideri M.M. de bulunuyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

