İzmir Seferihisar'da Suç Örgütüne Operasyon: 14 Gözaltı

İzmir Seferihisar'da helikopter destekli operasyonda örgüt lideri M.M. dahil 14 şüpheli gözaltına alındı; soruşturma İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:04
İzmir Seferihisar'da Suç Örgütüne Operasyon: 14 Gözaltı

İzmir Seferihisar'da Suç Örgütüne Operasyon: 14 Gözaltı

Helikopter destekli eş zamanlı müdahale

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda, örgüt liderinin de arasında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada; M.M. liderliğindeki örgütün 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak' ve 'nitelikli yağma' suçlarına karıştığı belirlendi.

Operasyon, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla sabah saatlerinde, helikopter destekli ve eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlar arasında örgüt lideri M.M. de bulunuyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İZMİR’İN SEFERİHİSAR İLÇESİNDE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE BİR SUÇ...

İZMİR’İN SEFERİHİSAR İLÇESİNDE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE BİR SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA ÖRGÜT LİDERİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

İZMİR’İN SEFERİHİSAR İLÇESİNDE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE BİR SUÇ...

İLGİLİ HABERLER

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konyaaltı Karavan Park: Yazın 8 Bin, Kışın da Doluluk Devam Ediyor
2
Göktaş: Engelli Hakları Eylem Planı ile Sosyal Devlet Vizyonunu Güçlendiriyoruz
3
Hacılar ile Hadii Kardeşliği Resmileşti: Kardeş Şehir Protokolü Süresiz Uzatıldı
4
Kahramanmaraş'ta motosikletli çiftin kask kamerasına yansıyan kaza
5
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
6
Başak Gürkan Arslan Bursa'da Defnedildi: Ankara'da Kayınpederi Tarafından Öldü
7
Çankırı'da Uluslararası Resim Çalıştayı Renkli Anlara Sahne Oldu

İlker Ayrık'la Çifte Milyon ne zaman başlayacak? Hangi kanalda?

2026 Emekli ve Memur Zammı: Ocakta Garanti Oran ve Seyyanen İddiası

Survivor 2026 Ünlüler All Star: Meryem Boz Kadroya Katıldı

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları